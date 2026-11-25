जेलमियर एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पर काम करता है, जिसमें मुफ्त और सशुल्क (पेड) दोनों तरह के प्लान उपलब्ध हैं। सबसे महंगा प्लान सालाना 24,000 रुपये का है।

कंपनी शुरू होने के बाद से इसके यूजर्स की संख्या 14-15 से बढ़कर 144 व्यवसायों तक पहुंच गई है। इनमें से करीब 30 फीसदी ने प्लेटफॉर्म के जरिए बोलियां जमा की हैं और 4 व्यवसायों ने तो जेलमियर की मदद से टेंडर जीत भी लिए हैं।

आगे कंपनी मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए एक ऑटोमेटेड ब्राउजर टूल बनाने की सोच रही है, जो बड़ी संख्या में टेंडर्स को संभालते हैं।

भारत के राष्ट्रीय ई-प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म पर ही वित्त वर्ष 2025-26 में 23.6 लाख टेंडर नोटिस दर्ज किए गए हैं, ऐसे में श्रीवास्तव को इसमें आगे बहुत बड़ी संभावना दिख रही है।