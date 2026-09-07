प्रणव कंस्ट्रक्शंस आज लॉन्च करेगी 351 करोड़ रुपये का IPO
प्रणव कंस्ट्रक्शंस का आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) सोमवार को लॉन्च होगा और 9 सितंबर को बंद होगा। कंपनी का लक्ष्य इससे 351 करोड़ रुपये जुटाना है।
इसके लिए एक शेयर का दाम 118 से 124 रुपये के बीच तय किया गया है। इसमें निवेश करने के लिए आपको कम से कम 120 शेयर खरीदने होंगे।
इस पेशकश में केवल नए शेयर ही नहीं, बल्कि एक मौजूदा निवेशक भी अपने कुछ शेयर बेच रहा है।
विश्लेषकों ने IPO को अच्छी प्रतिक्रिया मिलने के संकेत
इस IPO से जुटाया गया पैसा कंपनी मुंबई में चल रहे अपने रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगाएगी और अपने कुछ कर्ज भी चुकाएगी।
प्रणव कंस्ट्रक्शंस पहले से ही मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (MCGM) के 34 रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है।
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) सिक्योरिटीज जैसी बड़ी ब्रोकरेज फर्मों का कहना है कि कंपनी के पास एक मजबूत प्रोजेक्ट पाइपलाइन है। साथ ही, इसका नकदी प्रवाह और पूंजी दक्षता भी मजबूत है, जिस वजह से यह IPO निवेश के लिए आकर्षक दिख रहा है। कंपनी के पास कुल 37 प्रोजेक्ट्स की मजबूत पाइपलाइन है।
विश्लेषकों का मानना है कि प्रणव कंस्ट्रक्शंस की मजबूत वित्तीय स्थिति और बाजार में अच्छी पकड़ उसके बेहतर भविष्य के संकेत देती है।