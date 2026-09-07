प्रणव कंस्ट्रक्शंस आज लॉन्च करेगी 351 करोड़ रुपये का IPO

इस IPO से जुटाया गया पैसा कंपनी मुंबई में चल रहे अपने रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगाएगी और अपने कुछ कर्ज भी चुकाएगी।

प्रणव कंस्ट्रक्शंस पहले से ही मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (MCGM) के 34 रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है।

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) सिक्योरिटीज जैसी बड़ी ब्रोकरेज फर्मों का कहना है कि कंपनी के पास एक मजबूत प्रोजेक्ट पाइपलाइन है। साथ ही, इसका नकदी प्रवाह और पूंजी दक्षता भी मजबूत है, जिस वजह से यह IPO निवेश के लिए आकर्षक दिख रहा है। कंपनी के पास कुल 37 प्रोजेक्ट्स की मजबूत पाइपलाइन है।

विश्लेषकों का मानना है कि प्रणव कंस्ट्रक्शंस की मजबूत वित्तीय स्थिति और बाजार में अच्छी पकड़ उसके बेहतर भविष्य के संकेत देती है।