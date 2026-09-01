फ्रैक्टल एनालिटिक्स को ब्रोकरेज फर्म ने दी खरीदने की रेटिंग

ब्रोकरेज फर्म प्रभुदास लिल्लाधर ने टेक कंपनी फ्रैक्टल एनालिटिक्स पर अपनी 'बाय' रेटिंग बरकरार रखी है और इसका लक्ष्य मूल्य 1,010 रुपये तय किया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव के बावजूद कंपनी मजबूत बनी हुई है।

इसकी वजह यह है कि इसके ग्राहक अपने कारोबार में बढ़त बनाने और बेहतर प्रदर्शन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में ज्यादा निवेश कर रहे हैं। इस साल फ्रैक्टल डॉट AI का राजस्व 14 फीसदी बढ़ा है।

इसमें हेल्थकेयर सेक्टर ने 59 फीसदी की शानदार छलांग लगाई है, जबकि टेक, मीडिया और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में हल्की गिरावट के बाद अब स्थिरता दिख रही है। अमेरिका की एक बड़ी हेल्थकेयर कंपनी के साथ 1.7 करोड़ डॉलर (करीब 160 अरब रुपये) से ज्यादा का एक कई सालों का अनुबंध हुआ है, जिससे वित्तीय वर्ष 2027 और उसके बाद भी कंपनी की विकास को काफी सहारा मिलेगा। इस दौरान, कंपनी के बाकी बिजनेस यूनिट्स (टेक, मीडिया, टेलीकॉम को छोड़कर) में डॉलर के हिसाब से सालाना आधार पर 22 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।