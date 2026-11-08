पाउंडलैंड की बिक्री प्रक्रिया में आई अड़चन, 10,000 नौकरियाें पर खतरा

यूनाइटेड किंगडम (UK) की प्रमुख बजट और वैरायटी रिटेल स्टोर श्रृंखला पाउंडलैंड एक अहम मोड़ पर खड़ी है। उसे खरीदने की सबसे बड़ी दावेदार कंपनी मार्टिन प्रॉपर्टी ग्रुप ने गॉर्डन ब्रदर्स से अहम फंड जारी करने का आग्रह किया है।

अगर, ये फंड नहीं मिलते तो वह अपनी दुकानों में दोबारा सामान नहीं भर पाएगी। इससे 10,000 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी पर भी तलवार लटक रही है।

यह सब ऐसे समय हो रहा है, जब कंपनी के प्रशासन की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। मार्टिन प्रॉपर्टी का कहना है कि कंपनी को बचाने वाले सौदे को पूरा करने के लिए पैसों तक तुरंत पहुंच बनाना बहुत जरूरी है।