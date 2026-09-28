भारत के मोबिलिटी सेक्टर में पोर्टर, रैपिडो समेत कई दिग्गज कंपनियां ला रहीं IPO
भारत के लॉजिस्टिक्स और शहरी मोबिलिटी के क्षेत्र में एक नई हलचल देखने को मिल रही है। पोर्टर, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी लिमिटेड (MLMML), रैपिडो और जिप इलेक्ट्रिक जैसे स्टार्टअप जल्द शेयर बाजार में उतरने की योजना बना रहे हैं।
पोर्टर का आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) 50 करोड़ डॉलर (करीब 4,700 करोड़ रुपये) तक जुटा सकता है, वहीं MLMML और जिप इलेक्ट्रिक दोनों ही 20 करोड़ डॉलर (करीब 1,900 करोड़ रुपये) की लिस्टिंग का लक्ष्य बना रही हैं। इन कंपनियों का इरादा अब एथर एनर्जी और ओला इलेक्ट्रिक की तरह प्रमुख शेयर बाजार में अपनी जगह बनाने का है।
इस साल में जुटाए 2.15 अरब डॉलर
ऑनलाइन शॉपिंग की तेज बढ़ोतरी, तेजी से बढ़ते शहर और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सरकार के मजबूत समर्थन ने निवेशकों की रुचि काफी बढ़ा दी है।
भारत 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है, जो इस क्षेत्र में निवेश की रफ्तार को और बढ़ा रहा है। 2026 में अब तक 68 निजी इक्विटी और वेंचर बैक्ड कंपनियां लगभग 2.15 अरब (करीब 200 अरब रुपये) जुटा चुकी हैं। यह आंकड़ा बताता है कि निवेशकों को तकनीक आधारित मोबिलिटी सॉल्यूशंस पर कितना भरोसा है।