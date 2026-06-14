होम लोन इंश्योरेंस में आया 7 गुना उछाल, जानिए क्या है वजह बिज़नेस Jun 14, 2026

भारत में होम लोन इंश्योरेंस तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। पॉलिसीबाजार के मुताबिक, पिछले 5 महीनों में इसे अपनाने की दर में करीब 7 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब ज्यादातर लोग यह समझने लगे हैं कि बड़े कर्ज के बोझ से अपने परिवार को बचाना कितना जरूरी है। इनमें 31 से 45 साल के नौकरीपेशा तबके की तादाद ज्यादा है। दरअसल, आजकल लोन की रकम भी बढ़ रही है और उसके भुगतान की अवधि भी लंबी होती जा रही है, ऐसे में लोग इंश्योरेंस की अहमियत को बेहतर तरीके से समझने लगे हैं।