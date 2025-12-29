RBI को लोन फ्रॉड की रिपोर्ट देने के बाद PNB के शेयर 3 प्रतिशत तक गिरे
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में आज (29 दिसंबर) सुबह-सुबह पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के शेयर में गिरावट देखने को मिली है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद PNB के शेयर 3 प्रतिशत से अधिक टूट गए और शेयर 116.6 रुपये तक आ गय, जिससे निवेशकों में अचानक बेचैनी दिखी। इस गिरावट की वजह बैंक से जुड़ी एक बड़ी जानकारी रही, जिसने बाजार की धारणा को प्रभावित किया और निवेशकों को सतर्क कर दिया।
चिंता
लोन फ्रॉड की जानकारी से बढ़ी चिंता
PNB ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को बताया कि SREI इक्विपमेंट फाइनेंस और SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के पुराने प्रमोटरों ने 2,434 करोड़ रुपये का लोन फ्रॉड किया है। बैंक ने कहा कि यह मामला पुराने प्रमोटरों से जुड़ा है और इसी खबर के सामने आने के बाद शेयर पर दबाव बढ़ गया। बाजार को डर रहा कि ऐसी खबरें निवेशकों का भरोसा कमजोर कर सकती हैं और आगे भी उतार-चढ़ाव ला सकती हैं।
प्रावधान
पहले ही किया गया पूरा प्रावधान
बैंक ने साफ किया है कि इस पूरे लोन अमाउंट के लिए पहले ही 100 प्रतिशत प्रावधान किया जा चुका है। यानी बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति पर इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा। अक्टूबर, 2021 में RBI ने दोनों कंपनियों के बोर्ड को हटाकर IBC प्रक्रिया शुरू की थी। बाद में दिसंबर, 2023 में NARCL ने इन कंपनियों को खरीद लिया। इसके बावजूद बाजार में फिलहाल डर का माहौल बना हुआ है।
नतीजे
नतीजे मजबूत, लेकिन बाजार सतर्क
PNB के ताजा नतीजे मजबूत रहे हैं। वित्त-वर्ष 26 की सितंबर तिमाही में बैंक का मुनाफा 14 प्रतिशत बढ़कर 4,904 करोड़ रुपये रहा। इसके बावजूद PSU बैंक शेयरों में कमजोरी देखी गई। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स लगातार चौथे दिन गिरावट में रहा है। शेयर बाजार के विशेषज्ञों का कहना है कि आगे स्टॉक्स की चाल नतीजों और नीतिगत संकेतों पर निर्भर करेगी और निवेशकों को फिलहाल बहुत सतर्क रहना चाहिए।