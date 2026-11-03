PNB और केनरा बैंक ने बढ़ाई FD की ब्याज दरें, जानिए कितनी मिलेगी

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और केनरा बैंक ने हाल ही में अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों में बदलाव किया है। PNB में ये नई दरें 1 नवंबर से लागू हो गई हैं, जबकि केनरा बैंक में 2 नवंबर से मिलनी शुरू हो गई हैं।

अगर, आप सामान्य ग्राहक हैं तो अब आपको केनरा बैंक में 6.75 फीसदी और PNB में 6.60 फीसदी तक ब्याज मिल सकता है, वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये दरें और भी बेहतर हैं। उन्हें केनरा बैंक में 7.25 फीसदी तक और PNB की 444 दिन वाली FD पर 7.10 फीसदी तक का ब्याज मिलेगा।