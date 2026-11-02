PM सूर्य घर योजना: छत पर सोलर पैनल लगवाकर कैसे पाएं 78,000 रुपये की सब्सिडी?

इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवारों को राष्ट्रीय पोर्टल के जरिए आवेदन करना होगा।

पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी जरूरत के मुताबिक सोलर सिस्टम का आकार चुन सकते हैं और सूची में शामिल विक्रेता से पैनल लगवा सकते हैं। सिस्टम लगने के बाद बिजली वितरण कंपनी यानी डिस्कॉम इसकी जांच करेगी।

प्रक्रिया पूरी होने पर सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में भेज दी जाती है। आमतौर पर इसमें 30 से 45 दिन लगते हैं।