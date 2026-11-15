पीयूष गोयल ने एल्सवेडी इलेक्ट्रिक को दिया भारत में निवेश का न्योता

भारत का मिस्र के साथ व्यापार और साझेदारी बढ़ाने को लेकर कितना गंभीर है, यह दिखाने के लिए गोयल अपने साथ 132 सदस्यों का एक कारोबारी दल भी ले गए।

एल्सवेडी इलेक्ट्रिक बिजली समाधानों और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अपने काम के लिए जानी जाती है और वह भारत की तरक्की में शामिल होने के लिए उत्सुक दिख रही है।

गोयल ने कहा कि भारत अवसरों की भूमि है और हम एल्सवेडी इलेक्ट्रिक को भारत में निवेश के नए अवसर तलाशने के लिए आमंत्रित करते हैं।