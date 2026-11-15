भारत की अपने UPI भुगतान सिस्टम को मिस्र में शुरू करने की योजना

गोयल ने बताया कि दोनों देशों के केंद्रीय बैंक पहले से ही अपनी-अपनी मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि आयात और निर्यात के बीच संतुलन बना रहे।

उन्होंने 'युगे युगीन भारत' म्यूजियम के बारे में भी चर्चा की। इसके साथ ही गोयल ने काहिरा में आयोजित 7वीं भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार समिति (JTC) की बैठक में उद्घाटन भाषण दिया, जो भविष्य में दोनों देशों के बीच बड़े आर्थिक संबंधों का संकेत देता है।