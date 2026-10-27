पीयूष गोयल ने नीदरलैंड में निवेश को लेकर वैश्विक कंपनियों से की बात

गोयल ने नेक्सपीरिया और ASML के साथ मिलकर भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र को और मजबूत करने पर चर्चा की। आइकिया के मालिक इंगका ग्रुप के साथ बातचीत में गोयल ने बताया कि भारत किस तरह दुनियाभर में उत्पादों की आपूर्ति का एक अहम केंद्र बन सकता है। दूसरी तरफ, पावर2एक्स के साथ हुई बातचीत ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी पर केंद्रित रही, जो भारत की स्वच्छ अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

इसके साथ ही गोयल ने कंपनियों के लिए भारत में निवेश करने और अपने व्यापार को बढ़ाने के रास्ते में आने वाली व्यापारिक अड़चनों को कम करने की आवश्यकता पर भी विशेष जोर दिया।