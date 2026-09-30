पीयूष गोयल ने G20 में अमेरिकी कंपनियों को भारत में निवेश का दिया आमंत्रण

गोयल ने यह भी कहा कि अमेरिकी निर्माताओं को एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारतीय छोटे और मध्यम उद्योगों (SME) के साथ मिलकर काम करना चाहिए।

उनका मानना है कि ऐसा करने से सप्लाई चेन ज्यादा भरोसेमंद बनेंगी और दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते और गहरे होंगे।

ये बातचीत ऐसे समय हो रही है, जब G20 वैश्विक सप्लाई चेन से बंधुआ मजदूरी खत्म करने पर चर्चा कर रहा है। साथ ही, अमेरिका को इस साल G20 की अध्यक्षता मिलनी है। ये सब दिखाता है कि भारत-अमेरिका सहयोग अभी कितना जरूरी है।