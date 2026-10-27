वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने चीन को निर्यात बढ़ाने की जताई उम्मीद

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत और चीन के बीच कुल व्यापार 127.7 अरब डॉलर (करीब 1.2 लाख अरब रुपये) तक पहुंच गया। हालांकि, इस व्यापार में ज्यादातर फायदा चीन को ही मिला, जिसके चलते भारत को 99.19 अरब डॉलर (करीब 9,400 अरब रुपये) का भारी व्यापार घाटा झेलना पड़ा।

गोयल ने इस बात पर रोशनी डाली कि एक तरफ जहां भारतीय उद्योगों के लिए चीनी सामान महत्वपूर्ण हैं, वहीं दूसरी तरफ अनुचित कीमतों (अनफेयर प्राइसिंग) के मुद्दे को एक तय न्यायिक प्रक्रिया के तहत देखा जा रहा है। गोयल ने चीन द्वारा कुछ अहम मशीनरी पर लगाए गए नए निर्यात नियंत्रणों को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने साफ किया कि निर्यात बढ़ाना बेशक आसान नहीं होगा, फिर भी उन्हें भरोसा है कि भारत अपने हितों के लिए एक सही संतुलन जरूर बना पाएगा।