वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने चीन को निर्यात बढ़ाने की जताई उम्मीद
भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में भारत, चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को अपना निर्यात और बढ़ा सकेगा।
हाल ही में हुई ब्रिस्क (BRICS) बैठकों में गोयल ने ज्यादा खुले व्यापार और सभी देशों को समान अवसर देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत हर देश के साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यापार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि बीते समय में रिश्तों में आए तनाव के बावजूद चीन के साथ भारत का व्यापार लगातार बढ़ रहा है।
भारत को हुआ 99.19 अरब डॉलर का घाटा
वित्त वर्ष 2025-26 में भारत और चीन के बीच कुल व्यापार 127.7 अरब डॉलर (करीब 1.2 लाख अरब रुपये) तक पहुंच गया। हालांकि, इस व्यापार में ज्यादातर फायदा चीन को ही मिला, जिसके चलते भारत को 99.19 अरब डॉलर (करीब 9,400 अरब रुपये) का भारी व्यापार घाटा झेलना पड़ा।
गोयल ने इस बात पर रोशनी डाली कि एक तरफ जहां भारतीय उद्योगों के लिए चीनी सामान महत्वपूर्ण हैं, वहीं दूसरी तरफ अनुचित कीमतों (अनफेयर प्राइसिंग) के मुद्दे को एक तय न्यायिक प्रक्रिया के तहत देखा जा रहा है। गोयल ने चीन द्वारा कुछ अहम मशीनरी पर लगाए गए नए निर्यात नियंत्रणों को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने साफ किया कि निर्यात बढ़ाना बेशक आसान नहीं होगा, फिर भी उन्हें भरोसा है कि भारत अपने हितों के लिए एक सही संतुलन जरूर बना पाएगा।