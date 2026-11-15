पीयूष गोयल ने भारत और मिस्र के बीच व्यापार बढ़ने का किया आह्वान

गोयल भारतीय व्यापारिक नेताओं के एक बड़े दल के साथ मिस्र गए हैं। उनका मकसद है व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। 2025-26 में भारत ने मिस्र को मांस और मशीनरी जैसे 3.87 अरब डॉलर (करीब 350 अरब रुपये) के उत्पाद बेचे। दूसरी तरफ, मिस्र से भारत ने 2.6 अरब डॉलर (करीब 240 अरब रुपये) का सामान खरीदा।

इनमें कच्चा पेट्रोलियम, उर्वरक, कपास और खनिज उत्पाद मुख्य थे। हालांकि, इतने व्यापार के बावजूद भी प्रत्यक्ष निवेश अभी भी कम बना हुआ है। इस कमी को दूर करने के लिए गोयल ने दोनों देशों की कंपनियों के लिए एक साझा बिजनेस गाइड बनाने का सुझाव दिया।