AI पर अगले 5 साल में 10,000 अरब डॉलर खर्च का अनुमान

रोमन ने अपनी चेतावनी में कहा कि AI में इतना बड़ा निवेश करने से वित्तीय बाजार हिल सकते हैं और चिंता जताई कि अगर, ब्याज दरें बढ़ती हैं या दुनियाभर में तनाव बढ़ता है तो इसका बुरा असर पड़ सकता है।

हालांकि, हर कोई AI में इतने बड़े निवेश को खतरा नहीं मानता। ब्लैकरॉक के अध्यक्ष जॉन ग्रे ने इसके बिल्कुल उलट अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि AI की वजह से निवेश की जबरदस्त मांग पैदा हो रही है और इससे उत्पादकता में भी भारी उछाल आ रहा है। इसलिए, उन्होंने यह समझने पर जोर दिया कि AI बिजनेस और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को किस हद तक बदल सकता है, इसे कम नहीं आंका जाना चाहिए।