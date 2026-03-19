फिजिक्सवाला के सह-संस्थापक अलख पांडे बने अरबपति, इतनी हुई उनकी कुल संपत्ति
क्या है खबर?
एडटेक कंपनी फिजिक्सवाला के सह-संस्थापक अलख पांडे ने फोर्ब्स की 2026 की दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में जगह बना ली है। इस साल भारत से रिकॉर्ड 229 अरबपति इस सूची में शामिल हुए हैं। पांडे और उनके साथी प्रतीक बूब ने कंपनी के पब्लिक होने के बाद पहली बार इस लिस्ट में एंट्री की है, जो भारत के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप सेक्टर के लिए एक बड़ी और अहम उपलब्धि मानी जा रही है।
संपत्ति
अलख पांडे की दौलत में तेज बढ़ोतरी
फोर्ब्स के मुताबिक, पांडे की कुल संपत्ति अब करीब 1 अरब डॉलर (लगभग 92 अरब रुपये) तक पहुंच गई है। कंपनी के नवंबर, 2025 के IPO के बाद उनकी संपत्ति में तेजी से और लगातार इजाफा हुआ है। इसी वजह से वह ग्लोबल अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो पाए हैं। 34 साल की उम्र में उन्होंने 3332वीं रैंक हासिल की है, जो उनकी सफलता की एक बड़ी और प्रेरणादायक मिसाल मानी जा रही है।
सफर
यूट्यूब से शुरू होकर बनी बड़ी कंपनी
फिजिक्सवाला की शुरुआत साल 2016 में एक बहुत साधारण से यूट्यूब चैनल के रूप में हुई थी। धीरे-धीरे यह प्लेटफॉर्म एक बड़े और तेजी से बढ़ते एजुकेशन ब्रांड में बदल गया, जो वर्तमान में कई बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराता है। इसकी लगातार बढ़ती लोकप्रियता और मजबूत बिजनेस मॉडल ने कंपनी को ऊंचाई तक पहुंचाया और इसी सफलता ने इसके संस्थापकों को अरबपतियों की सूची में जगह दिलाई है।
IPO
IPO से मिली बड़ी सफलता
नवंबर, 2025 में कंपनी ने शेयर बाजार में एंट्री की और शानदार शुरुआत की थी। IPO प्राइस 109 रुपये प्रति शेयर था, जो लिस्टिंग के समय 33 प्रतिशत प्रीमियम के साथ खुला। इस इश्यू को निवेशकों से अच्छा और मजबूत रिस्पॉन्स मिला और कंपनी ने कुल करीब 3,480 करोड़ रुपये जुटाए। इस सफल और प्रभावशाली लिस्टिंग ने कंपनी की वैल्यू और संस्थापकों की संपत्ति को तेजी से और काफी ज्यादा बढ़ाया।
पहचान
पढ़ाई छोड़कर बनाई बड़ी पहचान
पांडे ने कानपुर की हारकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन कुछ वजहों से उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाने की शुरुआत की और यूट्यूब के जरिए ही छात्रों के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गए। उनकी मेहनत, नए तरीके और लगातार प्रयासों ने उन्हें सफलता दिलाई और आज वह देश के सफल युवा उद्यमियों में गिने जाते हैं।