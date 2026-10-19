फोनपे ने बदला अपने स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म का नाम

फोनपे ने अपने स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म शेयर डॉट मार्केट का नाम बदल दिया है। अब इसे फोनपे इंवेस्ट के नाम से जाना जाएगा। कंपनी का लक्ष्य है कि शेयर में निवेश करना और भी सुलभ हो सके, खासकर उन लोगों के लिए, जो पहली बार लंबे समय के लिए इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं।

कंपनी के सह संस्थापक और मुख्य उत्पाद एवं टेक्नोलॉजी अधिकारी राहुल चारी ने कहा कि इस अपग्रेड से पोर्टफोलियो बनाने और उसे बेहतर करने के लिए स्मार्ट उपकरण मिलेंगे। यह साधारण बचत को सीधे स्टॉक ट्रेडिंग से जोड़ने में भी सहायक होगा।