फोनपे ने ऐप स्टोर का बदला नाम, बड़े विस्तार की तैयारी

फोनपे ने ऐप स्टोर का बदला नाम, बड़े विस्तार की तैयारी
फोनपे अपने ऐप स्टोर को एक नई शुरुआत दे रहा है। अब इंडस ऐप स्टोर का नाम बदलकर फोनपे ऐप स्टोर कर दिया गया है। इसका बड़ा मकसद इसे एक ऐसा डिजिटल बाजार बनाना है, जहां से आप शॉपिंग, यात्रा, गेमिंग और कई दूसरी चीजों के लिए गिफ्ट कार्ड और वाउचर खरीद सकें। स्टीम, उबर और बिगबास्केट जैसे बड़े नाम पहले ही इससे जुड़ चुके हैं।
20 करोड़ से ज्यादा डिवाइस में पहले से मौजूद
यह नया फोनपे ऐप स्टोर आप वेब और मोबाइल दोनों पर इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे डिजिटल लेन-देन और भी आसान हो जाएगा। शुरुआत में इसे गूगल प्ले के भारतीय विकल्प के तौर पर लॉन्च किया गया था, जिसमें स्थानीय भाषाओं का सपोर्ट भी था। अब यह ऐप स्टोर शाओमी और मोटोरोला जैसे ब्रांड्स के साथ साझेदारी के कारण 20 करोड़ से भी ज्यादा डिवाइस में पहले से ही इंस्टॉल आता है। फोनपे अपनी सेवाओं का लगातार विस्तार कर रहा है और यह कदम उनकी हाल की रीब्रांडिंग पहल का ही हिस्सा है।