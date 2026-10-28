फोनपे ने ऐप स्टोर का बदला नाम, बड़े विस्तार की तैयारी

यह नया फोनपे ऐप स्टोर आप वेब और मोबाइल दोनों पर इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे डिजिटल लेन-देन और भी आसान हो जाएगा। शुरुआत में इसे गूगल प्ले के भारतीय विकल्प के तौर पर लॉन्च किया गया था, जिसमें स्थानीय भाषाओं का सपोर्ट भी था। अब यह ऐप स्टोर शाओमी और मोटोरोला जैसे ब्रांड्स के साथ साझेदारी के कारण 20 करोड़ से भी ज्यादा डिवाइस में पहले से ही इंस्टॉल आता है। फोनपे अपनी सेवाओं का लगातार विस्तार कर रहा है और यह कदम उनकी हाल की रीब्रांडिंग पहल का ही हिस्सा है।