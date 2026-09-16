अगस्त में हर दूसरा UPI लेन-देन फोनपे से हुआ, आकंड़ा 11 अरब के पार

इस प्लेटफॉर्म ने कुल 14.26 लाख करोड़ रुपये के लेन-देन को प्रोसेस किया। इससे वैल्यू के हिसाब से इसकी बाजार हिस्सेदारी करीब 48 फीसदी हो गई।

दूसरे नंबर पर गूगल पे रहा, जिसने 7.91 अरब लेन-देन (10.07 लाख करोड़ रुपये) किए, जबकि पेटीएम 1.97 अरब लेन-देन के साथ तीसरे स्थान पर रही।

इन तीनों ऐप ने मिलकर अगस्त की कुल UPI गतिविधियों का 85 फीसदी से ज्यादा हिस्सा संभाला।