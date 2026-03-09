फोनपे ने लॉन्च किया रुपे NCMC कार्ड, ऑफलाइन भी कर सकते हैं भुगतान

फोनपे ने NCMC कार्ड लॉन्च किया है

क्या है खबर?

फोनपे ने अपना 'ऑन-द-गो' रुपे नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) लॉन्च किया है, जो भारत की 'वन नेशन वन कार्ड' पहल के अनुरूप है। इसका उद्देश्य देशभर में सार्वजनिक परिवहन भुगतानों को डिजिटल बनाना है। यह कार्ड मेट्रो, बस, ट्रेन, टोल और पार्किंग सहित NCMC-सक्षम सेवाओं पर टैप-एंड-पे लेनदेन की सुविधा देता है। कार्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता के बिना ऑफलाइन भुगतान की अनुमति देता है। यह प्रीपेड कार्ड सीधे अपनी चिप पर मूल्य संग्रहीत करता है।