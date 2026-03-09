फोनपे ने लॉन्च किया रुपे NCMC कार्ड, ऑफलाइन भी कर सकते हैं भुगतान
क्या है खबर?
फोनपे ने अपना 'ऑन-द-गो' रुपे नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) लॉन्च किया है, जो भारत की 'वन नेशन वन कार्ड' पहल के अनुरूप है। इसका उद्देश्य देशभर में सार्वजनिक परिवहन भुगतानों को डिजिटल बनाना है। यह कार्ड मेट्रो, बस, ट्रेन, टोल और पार्किंग सहित NCMC-सक्षम सेवाओं पर टैप-एंड-पे लेनदेन की सुविधा देता है। कार्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता के बिना ऑफलाइन भुगतान की अनुमति देता है। यह प्रीपेड कार्ड सीधे अपनी चिप पर मूल्य संग्रहीत करता है।
उपलब्धता
कहां-कहां किया जा सकेगा उपयोग?
फोनपे के अनुसार, कार्ड तुरंत जारी किए जाते हैं, जिससे दैनिक यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ जाती है। शुरुआत में यह कार्ड हैदराबाद मेट्रो के टिकट काउंटर्स पर L&T मेट्रो रेल हैदराबाद लिमिटेड (LTMRHL) के साथ साझेदारी में उपलब्ध होगा। फोन नंबर के OTP सत्यापन के बाद यात्री UPI, नकद या कार्ड के माध्यम से कार्ड खरीद और टॉप-अप कर सकते हैं। इसका उपयोग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु सहित अन्य शहरों में NCMC-सक्षम स्टेशनों पर किया जा सकता है।
बैलेंस
कार्ड में कितना रख सकते हैं बैलेंस?
कंपनी के भुगतान प्रमुख दीप अग्रवाल ने कहा, "यह कार्ड भारत में सभी सार्वजनिक परिवहन प्रदाताओं के साथ त्वरित 'टैप-एंड-पे' लेनदेन को सक्षम बनाता है। इसमें मौजूद बैलेंस का उपयोग करके ऑफलाइन भी काम करता है।" यह लॉन्च इसकी ट्रांजिट सेगमेंट में रणनीतिक एंट्री को दर्शाता है, जो इसकी मौजूदा डिजिटल टिकटिंग, पास और स्मार्ट कार्ड रिचार्ज सेवाओं का पूरक है। इसमें अधिकतम 2,000 रुपये का बैलेंस रख सकते हैं और 500 रुपये तक के ऑफलाइन लेनदेन कर सकते हैं।