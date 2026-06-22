पेंशन फंड नियामक ने NPS और अटल पेंशन योजना के लिए कड़े किए ऑडिट नियम

बढ़ा दिया ऑडिट जांच का दायरा

इन ऑडिट में सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं देखी जाएगी, बल्कि ग्राहकों को जोड़ने की प्रक्रिया, KYC जांच, योगदान की प्रोसेसिंग, साइबर सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम और धोखाधड़ी रोकने के तरीकों को भी परखा जाएगा। खास तौर पर NPS प्रदाताओं की जांच उन योगदानों पर भी होगी, जो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं और उनके काम को तय समय पर पूरा करने की क्षमता पर भी गौर किया जाएगा।

दूसरी तरफ, APY प्रदाताओं को यह साबित करना होगा कि वे सरकार के योगदान और मृत्यु दावों को सही ढंग से निपटाते हैं। अगर, कोई प्रदाता ऑडिट की तय समय सीमा का पालन नहीं करता है तो उस पर नियामक कार्रवाई हो सकती है। इसमें प्राधिकरण द्वारा सीधे तौर पर जांच शुरू करना भी शामिल है।