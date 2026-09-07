विदेश जाने के बाद भी बढ़ती रहेगी आपकी पेंशन

अगर, आप NRI हैं और आपके पास टियर-I अकाउंट है तो आप विदेश में रहते हुए भी इसमें निवेश कर सकते हैं। आपके चुने हुए प्लान के अनुसार, आपका पैसा स्टॉक, बॉन्ड या सरकारी सिक्योरिटीज जैसे एसेट में लगाया जाता है। इसमें आपको सुविधा भी मिलती है। आप एक वित्तीय वर्ष में एक बार अपना पेंशन फंड बदल सकते हैं या अपने निवेश के तरीके में 4 बार तक बदलाव कर सकते हैं।

विदेश जाने पर आपको अपनी जमा पूंजी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इसे तब तक बढ़ने दे सकते हैं, जब तक आप खुद चाहें।