पर्सिस्टेंट सिस्टम्स 104 फीसदी प्रीमियम पर खरीदेगी जर्मन डिजिटल इंजीनियरिंग कंपनी

नियामकीय मंजूरियों की दरकार

नागाररो के सबसे बड़े शेयरधारक और उसकी नेतृत्वकर्ता टीम ने इस कदम का समर्थन किया है। हालांकि, इसके लिए अभी नियामकीय मंजूरी और आधे से ज्यादा शेयरधारकों की सहमति जरूरी है।

सभी आवश्यक मंजूरियां मिलने के बाद पर्सिस्टेंट,नागाररो को फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट करने की योजना बना रहा है। यह अधिग्रहण यूरोप में उसकी मौजूदगी को भी बढ़ाएगा, जहां उसका राजस्व मौजूदा 9 फीसदी से बढ़कर 22 फीसदी हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे क्षेत्रों में दोनों कंपनियों की ताकतें एक साथ आकर और ज्यादा मजबूत होंगी, ऐसे में उम्मीद है कि ये दोनों मिलकर वैश्विक बाजार में बड़ी कामयाबी हासिल करेंगी।