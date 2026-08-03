पर्सिस्टेंट सिस्टम्स का मुनाफा पहली तिमाही में करीब 14 फीसदी बढ़ा

पर्सिस्टेंट सिस्टम्स ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही (Q1) में 483.04 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है। यह पिछले साल के मुकाबले 13.67 फीसदी ज्यादा है।

इस तिमाही में कंपनी की कुल कमाई भी 29 फीसदी बढ़कर 4,303.22 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। हालांकि, पिछली तिमाही की तुलना में मुनाफे में थोड़ी गिरावट आई है, जिसकी वजह विदेशी मुद्रा के नुकसान को बताया गया है।

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) संदीप कालरा ने बताया कि इस तिमाही में रिकॉर्ड संख्या में नए अनुबंध मिले हैं, जिसमें एक वैश्विक तकनीकी दिग्गज के साथ 65 करोड़ डॉलर (करीब 6,200 करोड़ रुपये) से ज्यादा का बड़ा सौदा भी शामिल है।