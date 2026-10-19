आदित्य हलवासिया ने कर्ज-मुक्त PC ज्वेलर में किया बड़ा निवेश, शेयर 26 फीसदी बढ़े

इस उत्साह की एक बड़ी वजह यह भी है कि PC ज्वेलर अब कर्ज-मुक्त हो गई है। कंपनी ने बैंकों का करीब 3,000 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाकर खुद को कर्ज-मुक्त कर लिया है। कंपनी की वित्तीय स्थिति अब मजबूत दिख रही है।

इसके साथ ही विश्लेषक भी अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले त्योहारी और शादी के सीजन में गहनों की मांग काफी मजबूत रहेगी। इन सब बातों को देखते हुए कंपनी का भविष्य काफी उज्ज्वल दिख रहा है।