आदित्य हलवासिया ने कर्ज-मुक्त PC ज्वेलर में किया बड़ा निवेश, शेयर 26 फीसदी बढ़े

आदित्य हलवासिया ने कर्ज-मुक्त PC ज्वेलर में किया बड़ा निवेश, शेयर 26 फीसदी बढ़े
बिज़नेस
PC ज्वेलर के शेयरों में पिछले 2 दिनों में 26 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। यह उछाल क्यूपिड के चेयरमैन आदित्य कुमार हलवासिया के बड़े निवेश की वजह से आया है। उन्होंने कंपनी के 5.10 करोड़ शेयर 73.6 करोड़ रुपये में खरीदे हैं। इसके चलते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर शेयर का भाव बढ़कर 18.21 रुपये के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया।
करीब 3,000 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाया
इस उत्साह की एक बड़ी वजह यह भी है कि PC ज्वेलर अब कर्ज-मुक्त हो गई है। कंपनी ने बैंकों का करीब 3,000 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाकर खुद को कर्ज-मुक्त कर लिया है। कंपनी की वित्तीय स्थिति अब मजबूत दिख रही है।
इसके साथ ही विश्लेषक भी अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले त्योहारी और शादी के सीजन में गहनों की मांग काफी मजबूत रहेगी। इन सब बातों को देखते हुए कंपनी का भविष्य काफी उज्ज्वल दिख रहा है।