पीसी ज्वेलर के शेयरों ने लगाई 15 फीसदी की छलांग
बिज़नेस
सोमवार (7 सितंबर) को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर पीसी ज्वेलर के शेयर्स ने 15 फीसदी की छलांग लगाई और 13.65 रुपये के स्तर पर आ गए।
उम्मीद है कि लगातार तीसरे दिन भी इनमें तेजी बनी रहेगी, ऐसे समय में जब बाजार के ज्यादातर हिस्से सुस्त दिख रहे थे।
महज एक महीने में ही इसके शेयरों की कीमत 35 फीसदी से ज्यादा बढ़ चुकी है और इस साल अब तक यह कुल 43 फीसदी ऊपर चढ़ी है। इस वजह से इसने बाजार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।
इस महीने कर्ज-मुक्त होने की तैयारी
दरअसल, पीसी ज्वेलर अपना कर्ज चुकाने के लिए जोर-शोर से लगा हुआ है। कंपनी ने 14 में से 9 बैंकों का बकाया समय से पहले ही निपटा दिया है।
दूसरी तरफ, बाकी बचे बैंकों के साथ भी 96 फीसदी से ज्यादा का हिसाब चुका लिया है। उनका लक्ष्य इसी महीने पूरी तरह कर्ज-मुक्त हो जाना है, जिससे कंपनी की बैलेंस शीट और वित्तीय स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी।