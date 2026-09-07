पीसी ज्वेलर के शेयरों ने लगाई 15 फीसदी की छलांग

सोमवार (7 सितंबर) को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर पीसी ज्वेलर के शेयर्स ने 15 फीसदी की छलांग लगाई और 13.65 रुपये के स्तर पर आ गए।

उम्मीद है कि लगातार तीसरे दिन भी इनमें तेजी बनी रहेगी, ऐसे समय में जब बाजार के ज्यादातर हिस्से सुस्त दिख रहे थे।

महज एक महीने में ही इसके शेयरों की कीमत 35 फीसदी से ज्यादा बढ़ चुकी है और इस साल अब तक यह कुल 43 फीसदी ऊपर चढ़ी है। इस वजह से इसने बाजार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।