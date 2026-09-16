PC ज्वैलर के शेयर 6 फीसदी लुढ़के, जानिए क्या है इसकी वजह

PC ज्वैलर के शेयरों में बुधवार (16 सितंबर) को 6 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही, पिछले एक सप्ताह में यह कुल 13 फीसदी से ज्यादा गिर चुके हैं।

इस गिरावट की मुख्य वजह यह बताई जा रही है कि निवेशक हाल में हुए मुनाफे के बाद अब शेयर बेच रहे हैं। इसी कारण ट्रेडिंग वॉल्यूम में जबरदस्त उछाल दिखा और करीब 1,971.14 लाख शेयरों का लेन-देन हुआ। ट्रेडिंग के दौरान कंपनी का बाजार मूल्य 11,663.55 करोड़ रुपये रहा।