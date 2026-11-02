SEBI की चेतावनी के बाद PC ज्वैलर के शेयर 4 फीसदी लुढ़के

SEBI ने अप्रैल से जून, 2025 के दौरान संवेदनशील जानकारी का कोई डिजिटल रिकॉर्ड नहीं रखने पर आपत्ति जताई थी। हालांकि, इस नियामकीय अड़चन के बावजूद PC ज्वैलर लगातार शानदार तरक्की कर रहा है।

30 जून, 2025 को खत्म हुई तिमाही में कंपनी के राजस्व में 80 फीसदी की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। इसकी वजह त्योहारी और शादी के सीजन में गहनों की जोरदार मांग रही।

इस साल की शुरुआत में भी कंपनी के शेयरों में 60 फीसदी से ज्यादा का उछाल आया था क्योंकि कंपनी अपने कर्ज चुकाने और उसे खत्म करने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी।