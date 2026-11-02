SEBI की चेतावनी के बाद PC ज्वैलर के शेयर 4 फीसदी लुढ़के

SEBI की चेतावनी के बाद PC ज्वैलर के शेयर 4 फीसदी लुढ़के
सोमवार (2 नवंबर) को PC ज्वैलर के शेयर 4 फीसदी से ज्यादा गिर गए। यह गिरावट तब देखने को मिली, जब बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने कंपनी के प्रमोटर और प्रबंध निदेशक बलराम गर्ग और कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी विजय पनवार को चेतावनी जारी की।
यह चेतावनी वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही से जुड़े बिजनेस अपडेट के लिए एक व्यवस्थित डिजिटल डाटाबेस नहीं रखने के कारण दी गई थी। कंपनी ने साफ किया है कि इस चेतावनी से उसके कारोबार या वित्तीय स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
राजस्व में 80 फीसदी का बड़ा उछाल
SEBI ने अप्रैल से जून, 2025 के दौरान संवेदनशील जानकारी का कोई डिजिटल रिकॉर्ड नहीं रखने पर आपत्ति जताई थी। हालांकि, इस नियामकीय अड़चन के बावजूद PC ज्वैलर लगातार शानदार तरक्की कर रहा है।
30 जून, 2025 को खत्म हुई तिमाही में कंपनी के राजस्व में 80 फीसदी की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। इसकी वजह त्योहारी और शादी के सीजन में गहनों की जोरदार मांग रही।
इस साल की शुरुआत में भी कंपनी के शेयरों में 60 फीसदी से ज्यादा का उछाल आया था क्योंकि कंपनी अपने कर्ज चुकाने और उसे खत्म करने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी।