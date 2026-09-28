PC ज्वैलर ने चुकाया 4,100 करोड़ रुपये का कर्जा, शेयर में 89 फीसदी बढ़त

PC ज्वैलर ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की अगुवाई वाले 14 बैंकों के समूह के साथ समझौता करके करीब 4,100 करोड़ रुपये का अपना कर्ज खत्म कर दिया है।

इस खबर ने निवेशकों में उत्साह पैदा कर दिया है। पिछले 6 महीनों में कंपनी के शेयर में 89 फीसदी की बड़ी तेजी आई है और इस साल 52 फीसदी से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। अब इसका बाजार मूल्यांकन 13,760 करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच गया है।