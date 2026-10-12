PC ज्वेलर के शेयर 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंचे
PC ज्वेलर के शेयर सोमवार (12 अक्टूबर) को 5 फीसदी की बढ़त के साथ अपने नए 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। केवल 4 दिनों में इन शेयरों में 20 फीसदी की शानदार बढ़ोतरी हुई, जिससे कंपनी के बाजार पूंजीकरण में 2,500 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का इजाफा हुआ।
अब कंपनी का कुल बाजार पूंजीकरण 15,116 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है। शेयर में आई इस तेजी की मुख्य वजह कंपनी को हाल ही में मिली वित्तीय सफलताएं हैं।
सितंबर में कर्ज-मुक्त हुई कंपनी
खास बात यह है कि PC ज्वेलर ने सितंबर के आखिर तक अपना सारा कर्ज चुकाकर खुद को पूरी तरह कर्ज-मुक्त कर लिया है। यह भुगतान भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की अगुवाई वाले 14 बैंकों के एक समूह के साथ हुए एकमुश्त समझौते के तहत किया गया।
निवेशक कंपनी से काफी प्रभावित दिख रहे हैं क्योंकि इस साल इसके शेयर 64 फीसदी चढ़े हैं और पिछले 3 सालों में इसने 458 फीसदी का असाधारण रिटर्न दिया है।
कंपनी की इस तरह की बढ़ोतरी लोगों का ध्यान खींच रही है और इसके भविष्य को लेकर भरोसा भी बढ़ा रही है।