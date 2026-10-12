PC ज्वेलर के शेयर 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंचे

खास बात यह है कि PC ज्वेलर ने सितंबर के आखिर तक अपना सारा कर्ज चुकाकर खुद को पूरी तरह कर्ज-मुक्त कर लिया है। यह भुगतान भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की अगुवाई वाले 14 बैंकों के एक समूह के साथ हुए एकमुश्त समझौते के तहत किया गया।

निवेशक कंपनी से काफी प्रभावित दिख रहे हैं क्योंकि इस साल इसके शेयर 64 फीसदी चढ़े हैं और पिछले 3 सालों में इसने 458 फीसदी का असाधारण रिटर्न दिया है।

कंपनी की इस तरह की बढ़ोतरी लोगों का ध्यान खींच रही है और इसके भविष्य को लेकर भरोसा भी बढ़ा रही है।