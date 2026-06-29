पेयू ने वित्त वर्ष 2026 में की करीब 7,300 अरब रुपये की कमाई

कमाई में पेमेंट बिजनेस का 74 फीसदी योगदान

पेयू की अधिकतर ग्रोथ उसके पेमेंट बिजनेस से ही हुई है। कंपनी की कुल कमाई में 74 फीसदी हिस्सा पेमेंट बिजनेस का ही रहा है और इसमें पिछले साल के मुकाबले 10 फीसदी का उछाल देखने को मिला है।

हालांकि, साल के दूसरे हिस्से में कंपनी की कुल कमाई थोड़ी कम हुई। इसकी वजह यह रही कि कंपनी ने कुछ घाटे वाले पोर्टफोलियो से दूरी बना ली थी। इस फैसले से कंपनी के मुनाफे में बढ़ोतरी हुई और आगे के लिए उसे अच्छी स्थिति में आने में मदद मिली है।