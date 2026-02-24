पेटीएम ने लॉन्च किया सिल्वर सेविंग फीचर, 20 रुपये से शुरू कर सकते हैं निवेश

पेटीएम ने सिल्वर सेविंग फीचर पेश किया है

क्या है खबर?

वन 97 कम्युनिकेशंस के स्वामित्व वाली पेटीएम ने सिल्वर सेविंग फीचर पेश किया है। इसके जरिए यूजर्स ऐप के माध्यम से चांदी में निवेश कर सकते हैं। कंपनी को उम्मीद है कि इससे बचत के क्षेत्र में निवेश करना आसान हो जाएगा। इससे 20 रुपये से शुरू होने वाले छोटे मूल्यवर्ग में चांदी खरीद सकते हैं। इससे छोटी-छोटी बचत करना आसान होगा। यह पहल पेटीएम गोल्ड की सफलता के बाद आई है, जिसे काफी पसंद किया गया है।