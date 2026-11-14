पतंजलि फूड्स के दूसरी तिमाही के मुनाफे में आई 19 फीसदी गिरावट
लेखन दिनेश चंद शर्मा
पतंजलि फूड्स ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में अपने मुनाफे में 19 फीसदी की गिरावट दर्ज की है। यह मुनाफा पिछले साल के 516.69 करोड़ से घटकर 419.76 करोड़ रुपये रह गया है।
हालांकि, मुनाफे में कमी के बावजूद कंपनी का राजस्व बढ़कर 11,406 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
बढ़ती लागत की चुनौती आई सामने
कंपनी के मुनाफे में आई कमी का मुख्य कारण इस तिमाही में परिचालन लागत में हुई भारी बढ़ोतरी है। हालांकि, अप्रैल से सितंबर तक की बड़ी तस्वीर देखें तो पतंजलि ने पिछले साल के मुकाबले अपनी कुल आय और शुद्ध लाभ में इजाफा किया है।
न्यूट्रेला और रुचि गोल्ड जैसे उत्पाद बनाने वाली भारत की प्रमुख FMCG कंपनियों में से एक होने के कारण पतंजलि कुछ वित्तीय चुनौतियों के बावजूद बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है।