पतंजलि फूड्स के दूसरी तिमाही के मुनाफे में आई 19 फीसदी गिरावट

कंपनी के मुनाफे में आई कमी का मुख्य कारण इस तिमाही में परिचालन लागत में हुई भारी बढ़ोतरी है। हालांकि, अप्रैल से सितंबर तक की बड़ी तस्वीर देखें तो पतंजलि ने पिछले साल के मुकाबले अपनी कुल आय और शुद्ध लाभ में इजाफा किया है।

न्यूट्रेला और रुचि गोल्ड जैसे उत्पाद बनाने वाली भारत की प्रमुख FMCG कंपनियों में से एक होने के कारण पतंजलि कुछ वित्तीय चुनौतियों के बावजूद बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है।