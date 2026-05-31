पतंजलि फूड्स के मुनाफे में रिकॉर्ड 46 फीसदी उछाल, जानिए क्या रही वजह 

खाने वाले तेल से 29,133 करोड़ रुपये की कमाई

पूरे वित्तीय वर्ष की बात करें तो कंपनी का मुनाफा 1,814 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल यह 1,301 करोड़ रुपये था। इस अवधि में कुल कमाई 40,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गई।

खाने वाले तेलों की बिक्री से सबसे ज्यादा 29,133 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है। फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) सेगमेंट में भी दमदार बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसमें लगभग 20 फीसदी की बढ़ोतरी दिखी और यह कंपनी की कुल कमाई का करीब 28 फीसदी हिस्सा है।