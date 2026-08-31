पार्थ जिंदल JSW MG मोटर के चेयरमैन बने, जानिए क्या है उनकी प्राथमिकता

जिंदल ने बताया कि वह कंपनी के विकास के अगले चरण का नेतृत्व करने के लिए काफी उत्साहित हैं। वह JSW MG को भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़ रहे बदलाव में एक बड़ा नाम बनाना चाहते हैं।

उनकी योजना में ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च करना, उत्पादन क्षमता बढ़ाना और ज्यादा स्थानीय पार्ट्स का इस्तेमाल करना शामिल है, ताकि कंपनी को आयात पर ज्यादा निर्भर न रहना पड़े।