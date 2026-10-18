पारस हेल्थकेयर के IPO में 660 रुपये से कर सकेंगे निवेश शुरू
उत्तरी और पूर्वी भारत में अस्पतालों की चेन चलाने वाली पारस हेल्थकेयर 21 अक्टूबर को अपना आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) लॉन्च करने जा रही है। यह 23 अक्टूबर तक खुला रहेगा।
इससे कंपनी का लक्ष्य 1,450 करोड़ रुपये जुटाना है। इसके शेयरों की कीमत 660 से 693 रुपये प्रति शेयर तय की गई है। इस IPO में नए शेयर जारी करने के साथ-साथ ऑफर फॉर सेल (OFS) भी शामिल है।
सहायक कंपनी में करेगी निवेश
इस IPO से जो पैसा आएगा, उसका इस्तेमाल पारस अपने कुछ कर्ज चुकाने के लिए करेगी। इसके अलावा, वह अपनी पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी प्लस मेडिकेयर हॉस्पिटल्स में भी निवेश करेगी, जो श्रीनगर में एक अस्पताल चलाती है।
बाकी पैसा कंपनी की आम कारोबारी जरूरतों को पूरा करने में लगाया जाएगा। 31 मार्च तक पारस के पास 8 अस्पताल हैं, जिनमें कुल 2,211 बेड की सुविधा है।
इस IPO के जरिए कंपनी अपनी वृद्धि को रफ्तार देने और आर्थिक रूप से खुद को और मजबूत करने की उम्मीद कर रही है।