पारस हेल्थकेयर के IPO में 660 रुपये से कर सकेंगे निवेश शुरू

इस IPO से जो पैसा आएगा, उसका इस्तेमाल पारस अपने कुछ कर्ज चुकाने के लिए करेगी। इसके अलावा, वह अपनी पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी प्लस मेडिकेयर हॉस्पिटल्स में भी निवेश करेगी, जो श्रीनगर में एक अस्पताल चलाती है।

बाकी पैसा कंपनी की आम कारोबारी जरूरतों को पूरा करने में लगाया जाएगा। 31 मार्च तक पारस के पास 8 अस्पताल हैं, जिनमें कुल 2,211 बेड की सुविधा है।

इस IPO के जरिए कंपनी अपनी वृद्धि को रफ्तार देने और आर्थिक रूप से खुद को और मजबूत करने की उम्मीद कर रही है।