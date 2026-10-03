पैरामाउंट के CEO के सामने 81 अरब डॉलर के वार्नर सौदे को सफल बनाने की चुनौती
पैरामाउंट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) डेविड एलिसन अगले सप्ताह वार्नर को खरीदने का 81 अरब डॉलर (करीब 7,700 अरब रुपये) के बड़े सौदे को अंतिम रूप देने वाले हैं।
इस विलय से एक नया मीडिया दिग्गज स्काईडांस बनेगा। इसके तहत HBO और CNN जैसे बड़े नाम एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे आ जाएंगे।
इसका खास मकसद है नेटफ्लिक्स और डिज्नी जैसी कंपनियों से मुकाबले के लिए अपनी स्ट्रीमिंग और प्रोडक्शन क्षमता को मजबूत करना।
करीब 80 अरब डॉलर का कर्जा झेलना पड़ेगा
एलिसन के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। उन्हें करीब 80 अरब डॉलर (करीब 7,600 अरब रुपये) के कर्ज को संभालना होगा। साथ ही अगले 3 साल में सालाना 6 अरब डॉलर (करीब 550 अरब रुपये) की बचत का लक्ष्य भी पूरा करना होगा।
CEO ने हर साल कम से कम 30 फिल्में रिलीज करने का भी वादा किया है। कंपनी को ठीक से चलाने में मदद के लिए यनोन क्रेइज सह CEO के रूप में जुड़ेंगे और केसी ब्लोयस स्ट्रीमिंग की पूरी योजना की जिम्मेदारी संभालेंगे। इन सब बदलावों के बावजूद एलिसन ने साफ किया है कि कंपनी कंटेंट में बड़े पैमाने पर निवेश करना जारी रखेगी।