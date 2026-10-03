पैरामाउंट के CEO के सामने 81 अरब डॉलर के वार्नर सौदे को सफल बनाने की चुनौती

एलिसन के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। उन्हें करीब 80 अरब डॉलर (करीब 7,600 अरब रुपये) के कर्ज को संभालना होगा। साथ ही अगले 3 साल में सालाना 6 अरब डॉलर (करीब 550 अरब रुपये) की बचत का लक्ष्य भी पूरा करना होगा।

CEO ने हर साल कम से कम 30 फिल्में रिलीज करने का भी वादा किया है। कंपनी को ठीक से चलाने में मदद के लिए यनोन क्रेइज सह CEO के रूप में जुड़ेंगे और केसी ब्लोयस स्ट्रीमिंग की पूरी योजना की जिम्मेदारी संभालेंगे। इन सब बदलावों के बावजूद एलिसन ने साफ किया है कि कंपनी कंटेंट में बड़े पैमाने पर निवेश करना जारी रखेगी।