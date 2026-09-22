पैरामाउंट-वार्नर विलय का रास्ता साफ, 12 अमेरिकी राज्यों के साथ हुआ समझौता
क्या है खबर?
पैरामाउंट स्काईडांस और वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के 110 अरब डॉलर (लगभग 10,500 अरब रुपये) के विलय को लेकर चल रहे कानूनी विवाद में समझौता हो गया है। कैलिफोर्निया और 11 अन्य अमेरिकी राज्यों ने पैरामाउंट के साथ समझौता किया है, जिससे विलय की कानूनी रुकावट खत्म हो गई हैं। डील पूरी होने के बाद पैरामाउंट और वार्नर ब्रदर्स के साथ पैरामाउंट+, HBO मैक्स, CBS न्यूज और CNN जैसे बड़े नाम एक ही कंपनी का हिस्सा बन सकते हैं।
सवाल
राज्यों ने मर्जर पर क्यों उठाए सवाल?
कैलिफोर्निया समेत 12 राज्यों ने जुलाई में विलय रोकने के लिए मुकदमा दायर किया था।
राज्यों का कहना था कि दोनों कंपनियों के एक साथ आने से फिल्म और केबल टीवी कारोबार में मुकाबला कम हो सकता है। उनका तर्क था कि इससे फिल्मों की संख्या घट सकती है और दर्शकों पर ज्यादा कीमतों का असर पड़ सकता है।
पैरामाउंट ने इन आरोपों को खारिज किया था। अब समझौते के बाद राज्यों की कानूनी चुनौती खत्म हो गई है।
शर्तें
फिल्मों और अमेरिकी उत्पादन पर क्या शर्तें?
समझौते के तहत पैरामाउंट को पहले दो साल हर साल कम से कम 30 फिल्में रिलीज करनी होंगी।
इसके बाद तीन साल तक हर साल 32 फिल्में रिलीज करनी होंगी। कंपनी को अमेरिका में फिल्म निर्माण पर पांच साल में अतिरिक्त 1.5 अरब डॉलर खर्च करने होंगे।
तय संख्या से कम फिल्में रिलीज होने पर हर छूटी फिल्म के लिए 3 करोड़ डॉलर का भुगतान करना होगा। समझौते में प्रभावित कर्मचारियों के लिए 4.75 करोड़ डॉलर का फंड शामिल है।
न्यूज
CBS न्यूज और CNN के लिए क्या होगा?
मर्जर के बाद CBS न्यूज और CNN के कामकाज में खबरों की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए एक स्वतंत्र बोर्ड बनाने की शर्त भी रखी गई है।
इसके अलावा, पैरामाउंट और वार्नर ब्रदर्स के बेसिक केबल चैनलों के लिए पांच साल तक अलग-अलग बातचीत करनी होगी।
समझौते के तहत CBS न्यूज में पांच साल तक राइटरों की छंटनी रोकने और स्वास्थ्य फंड के लिए 1.75 करोड़ डॉलर देने की बात भी सामने आई है।
अन्य
डील को लेकर आगे क्या होगा?
इस समझौते के बाद पैरामाउंट और वार्नर ब्रदर्स के विलय को पूरा करने का रास्ता काफी साफ हुआ है, लेकिन प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।
समझौते को अदालत की मंजूरी मिलना बाकी है। पहले ही अमेरिकी न्याय विभाग, कई दूसरे अमेरिकी नियामकों और कई देशों के नियामकों से डील को मंजूरी मिल चुकी है।
समझौते की खबर सामने आने के बाद वार्नर ब्रदर्स के शेयर में 10 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी देखी गई है।