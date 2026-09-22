पैरामाउंट-वार्नर विलय का रास्ता साफ

पैरामाउंट-वार्नर विलय का रास्ता साफ, 12 अमेरिकी राज्यों के साथ हुआ समझौता

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:47 pm Sep 22, 202612:47 pm

क्या है खबर?

पैरामाउंट स्काईडांस और वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के 110 अरब डॉलर (लगभग 10,500 अरब रुपये) के विलय को लेकर चल रहे कानूनी विवाद में समझौता हो गया है। कैलिफोर्निया और 11 अन्य अमेरिकी राज्यों ने पैरामाउंट के साथ समझौता किया है, जिससे विलय की कानूनी रुकावट खत्म हो गई हैं। डील पूरी होने के बाद पैरामाउंट और वार्नर ब्रदर्स के साथ पैरामाउंट+, HBO मैक्स, CBS न्यूज और CNN जैसे बड़े नाम एक ही कंपनी का हिस्सा बन सकते हैं।