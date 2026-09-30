वॉर्नर ब्रदर्स को खरीदने से पैरामाउंट का कर्जा हो जाएगा 85 अरब डॉलर के पार

पैरामाउंट स्काईडेंस, वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कवरी को खरीदने का 110 अरब डॉलर (करीब 10,000 अरब रुपये) का एक बड़ा सौदा पूरी करने वाली है। इस सौदे के रास्ते में आ रही कानूनी अड़चनें अब दूर हो गई हैं और कंपनी इसे अंजाम देने के बिल्कुल करीब है। इस सौदे को हकीकत बनाने के लिए कंपनी को करीब 42 अरब डॉलर (करीब 4,000 अरब रुपये) के बॉन्ड और 9.5 अरब डॉलर (करीब 900 अरब रुपये) के लोन बेचने होंगे।

इस कदम से कंपनी के सालाना ब्याज चुकाने का खर्च काफी बढ़ जाएगा। जब यह खरीद पूरी हो जाएगी तो कंपनी पर कुल कर्ज 87 अरब डॉलर (करीब 8,750 अरब रुपये) से भी ज्यादा हो जाएगा।