पैरामाउंट 110 अरब डॉलर के शेयर नैस्डेक से न्यूयॉर्क में करेगी ट्रांसफर
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पैरामाउंट स्काईडांस ने बताया है कि वह अपने क्लास-B शेयरों को नैस्डेक से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (NYSE) में ट्रांसफर कर रही है। यह बदलाव 6 अक्टूबर से लागू होगा। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब पैरामाउंट अपनी 110 अरब डॉलर (करीब 10,000 अरब रुपये) की वार्नर ब्रदर्स सौदे को अंतिम रूप दे रही है।
5 अक्टूबर को वॉरंट्स के लिए तारीख तय
वार्नर ब्रदर्स सौदे के तहत योग्य क्लास-B शेयरधारकों को स्टॉक वॉरंट्स बांटने के लिए 5 अक्टूबर की तारीख रिकॉर्ड डेट के तौर पर तय की गई है।
यह घोषणा पैरामाउंट की ओर से कैलिफोर्निया के नेतृत्व वाले अमेरिकी राज्यों के एक समूह और हॉलीवुड राइटर्स यूनियन के साथ एक मुकदमे को निपटाने के बाद हुई है। इस निपटारे से वार्नर ब्रदर्स सौदे को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया था।