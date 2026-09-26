पैरामाउंट 110 अरब डॉलर के शेयर नैस्डेक से न्यूयॉर्क में करेगी ट्रांसफर

वार्नर ब्रदर्स सौदे के तहत योग्य क्लास-B शेयरधारकों को स्टॉक वॉरंट्स बांटने के लिए 5 अक्टूबर की तारीख रिकॉर्ड डेट के तौर पर तय की गई है।

यह घोषणा पैरामाउंट की ओर से कैलिफोर्निया के नेतृत्व वाले अमेरिकी राज्यों के एक समूह और हॉलीवुड राइटर्स यूनियन के साथ एक मुकदमे को निपटाने के बाद हुई है। इस निपटारे से वार्नर ब्रदर्स सौदे को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया था।