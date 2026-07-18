पराग अग्रवाल की स्टार्टअप ने गूगल क्लाउड के साथ मिलाया हाथ

अग्रवाल ने इसे गूगल जैसी बड़ी कंपनी के साथ अपना अब तक का सबसे गहरा तकनीकी जुड़ाव बताया है। दोनों कंपनियों के इंजीनियर्स ने मिलकर पैरेलल के सिस्टम को और बेहतर और इस्तेमाल में आसान बनाने के लिए हाथ मिलाया है।

पैरेलल AI एजेंट्स को सटीक जानकारी ढूंढने में मदद करता है, यहां तक कि मुश्किल दस्तावेजों से भी। यह पहले से ही हार्वे जैसी लीगल-टेक फर्म के साथ काम कर रहा है।

यह साझेदारी गूगल क्लाउड की उस कोशिश का हिस्सा है, जो कंपनियों को उनके रोजाना के काम में AI का इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा लचीले और भरोसेमंद रास्ते मुहैया कराती है।