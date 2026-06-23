पालो अल्टो भारत में साइबर सुरक्षा में क्षेत्र में तेजी से कर रही विस्तार बिज़नेस Jun 23, 2026

पालो अल्टो नेटवर्क्स भारत में तेजी से अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की वजह से बढ़ रहे साइबर खतरों से निपटा जा सके।

कंपनी के अध्यक्ष विलियम डी जेनकिंस जूनियर का कहना है कि बैंकिंग, टेलीकॉम और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों की भारत की कंपनियां अपनी सुरक्षा को और मजबूत कर रही हैं।

उनका कहना है कि AI अब छोटे कारोबारों को भी साइबर सुरक्षा को गंभीरता से लेने पर मजबूर कर रहा है।