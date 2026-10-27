पाबंदी के बावजूद पाकिस्तान में भारत से आयात 69 फीसदी उछला

भारत के कुछ सामान, जैसे दवाएं, प्लास्टिक और केमिकल पाबंदी से बचने के लिए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और सिंगापुर जैसे देशों से होकर चोरी-छिपे पाकिस्तान पहुंच रहे हैं।

जानकारों का मानना है कि यह अनौपचारिक व्यापार हर साल 10 अरब डॉलर (करीब 950 अरब रुपये) तक पहुंच सकता है। सामान को दूसरे देशों से घुमाकर और फिर से लेबल लगाकर बेचने पर भी पाकिस्तानी खरीदारों को इसके लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय सामान की मांग काफी मजबूत बनी हुई है।

अगर, कभी दोनों देशों के बीच सीधा व्यापार फिर से शुरू हो जाए तो यह भारतीय निर्यातकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है।