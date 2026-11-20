कंपनी ने 2030 तक अपनी उत्पादकता बढ़ाकर कुल 10 अरब डॉलर की बचत करने का लक्ष्य रखा है।

इसके पीछे बढ़ती लागत और ग्राहकों की घटती खरीदारी प्रमुख वजहें हैं। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और महंगाई के कारण कंपनी पर आर्थिक दबाव बना हुआ है।

P&G ने पिछले महीने बताया था कि मौजूदा वित्त वर्ष में कच्चे माल और दूसरी जरूरी वस्तुओं की बढ़ी कीमतों से उसे करीब 1.4 अरब डॉलर का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है।