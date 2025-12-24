ओयो ला रही 6,650 करोड़ रुपये का IPO, शेयरधारकों से मिली मंजूरी
क्या है खबर?
ओयो की मूल कंपनी प्रिज्म को अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के माध्यम से 6,650 करोड़ रुपये तक जुटाने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मिल गई है। होटल एग्रीगेटर ने शुरू में 2021 में IPO के लिए आवेदन किया था, लेकिन पेश नहीं कर सकी। कंपनी ने मार्च, 2023 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) को एक गोपनीय दस्तावेज के माध्यम से अपनी लिस्टिंग योजनाओं को पुनर्जीवित किया, लेकिन मई, 2025 में तीसरी बार पेशकश को स्थगित कर दिया।
मंजूरी
बाेनस शेयर जारी करने की भी मिली मंजूरी
विशेष आम बैठक (EGM) में प्रिज्म के शेयरधारकों ने बिना समय सीमा निर्धारित किए IPO के साथ आगे बढ़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इससे कंपनी को अनुकूल परिस्थितियों में सार्वजनिक बाजार में प्रवेश करने की सुविधा मिल सकेगी। शेयरधारकों ने बोनस शेयर जारी करने को भी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत वर्तमान में रखे गए प्रत्येक 19 इक्विटी शेयरों के बदले एक पूर्णतः भुगतान किया हुआ इक्विटी शेयर जारी किया जाएगा।
आय
ऐसे रहे कंपनी के राजस्व आंकड़े
कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 में राजस्व में 16 फीसदी की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए 62.53 अरब रुपये का राजस्व अर्जित किया, जबकि असाधारण मदों के बाद शुद्ध लाभ 6.6 फीसदी बढ़कर 2.45 अरब रुपये हो गया। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में राजस्व 47 फीसदी बढ़कर 2,019 करोड़ रुपये हो गया, जो वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में 1,371 करोड़ रुपये था। सकल बुकिंग मूल्य (GBV) 2,966 करोड़ से बढ़कर 7,227 करोड़ रुपये हो गया।