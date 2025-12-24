ओयो 2021 से IPO लाने की तैयारी कर रही है

ओयो ला रही 6,650 करोड़ रुपये का IPO, शेयरधारकों से मिली मंजूरी

क्या है खबर?

ओयो की मूल कंपनी प्रिज्म को अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के माध्यम से 6,650 करोड़ रुपये तक जुटाने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मिल गई है। होटल एग्रीगेटर ने शुरू में 2021 में IPO के लिए आवेदन किया था, लेकिन पेश नहीं कर सकी। कंपनी ने मार्च, 2023 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) को एक गोपनीय दस्तावेज के माध्यम से अपनी लिस्टिंग योजनाओं को पुनर्जीवित किया, लेकिन मई, 2025 में तीसरी बार पेशकश को स्थगित कर दिया।