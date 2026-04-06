पश्चिम एशिया में संघर्ष के बाद से अब तक 10,000 से अधिक भारतीय उड़ानें रद्द

आंकड़ा

कितना रहा रद्द उड़ानों का आंकड़ा?

हिंदुस्तान टाइम्स को एक अधिकारी ने बताया कि 28 फरवरी से 5 अप्रैल के बीच भारतीय एयरलाइंस ने 10,341 उड़ानें रद्द कीं, जबकि विदेशी कंपनियों ने 2,177 उड़ानें रद्द कीं। पश्चिम एशिया के प्रमुख हवाई क्षेत्रों में लगे प्रतिबंधों के कारण व्यवधान उत्पन्न हुआ है, जिससे एयरलाइंस को उड़ानों का मार्ग बदलना पड़ा है, लंबी दूरी की उड़ानें संचालित करनी पड़ी हैं या रद्द करनी पड़ी हैं। इसमें 17 मार्च के बाद जारी निर्देशों में कोई बदलाव नहीं आया।