ओनली से खाना मंगाना होगा महंगा

ओनली से खाना मंगाना होगा महंगा, 30 नवंबर से लगेगा डिलीवरी चार्ज

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:07 pm Nov 27, 202607:07 pm

क्या है खबर?

रैपिडो का फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ओनली बेंगलुरु में 30 नवंबर से ग्राहकों से डिलीवरी चार्ज वसूलना शुरू करेगा। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, यह शुल्क ऑर्डर की दूरी के आधार पर तय किया जाएगा और इसका भुगतान ग्राहकों को करना होगा। कंपनी ने रेस्टोरेंट संचालकों को भेजे संदेश में इसकी जानकारी दी है। हालांकि, इस बदलाव से रेस्टोरेंट को मिलने वाले भुगतान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनी का कहना है कि इससे ऑर्डर की संख्या प्रभावित हो सकती है।