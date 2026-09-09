ओरेकल ने सितंबर तक कर दी 13,000 कर्मचारियों की छुट्टी

इन छंटनी के पीछे की मुख्य वजह यह है कि ओरेकल का टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च इस साल बढ़कर 55.7 अरब डॉलर (करीब 5,300 अरब रुपये) पहुंच गया है। पिछले साल यह खर्च 21.2 अरब डॉलर (करीब 2,000 अरब रुपये) था।

इस बड़ी बढ़ोतरी की वजह से कंपनी को नकदी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस कमी को पूरा करने के लिए ओरेकल ने 43 अरब डॉलर (करीब 4,000 अरब रुपये) का कर्ज लिया और 5 अरब डॉलर (करीब 475 अरब रुपये) शेयरों की बिक्री से जुटाए हैं। कंपनी को उम्मीद है कि इस साल वह करीब 40 अरब डॉलर (करीब 3,800 अरब रुपये) और जुटाएगी।

कुछ टीमों में बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। कर्मचारियों को इस बारे में औपचारिक घोषणाओं की जगह स्लैक के माध्यम से बताया गया।