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AI की वजह से ओरेकल ने एक साल में 21,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला
ओरेकल ने 21,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला

AI की वजह से ओरेकल ने एक साल में 21,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला

लेखन बिश्वजीत कुमार
Jun 23, 2026
03:47 pm
क्या है खबर?

दिग्गज टेक कंपनी ओरेकल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते इस्तेमाल के कारण पिछले एक साल में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी की है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, दुनियाभर में ओरेकल के करीब 21,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। 31 मई, 2026 तक कंपनी में करीब 1.41 लाख कर्मचारी थे, जबकि एक साल पहले यह संख्या लगभग 1.62 लाख थी। यानी कंपनी के कुल कार्यबल में करीब 13 प्रतिशत की कमी आई है।

AI

AI के अनुसार खुद को बदल रही है कंपनी

ओरेकल अपने कारोबार को AI तकनीक के हिसाब से नया रूप दे रही है। AI के इस्तेमाल से कई काम अब पहले से अधिक स्वचालित हो गए हैं, जिससे कर्मचारियों की जरूरत कम हुई है। कंपनी ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में भी AI के बढ़ते उपयोग का असर कर्मचारियों की संख्या पर पड़ सकता है। हालांकि, ओरेकल ने माना कि इस बदलाव से कुछ विभागों में कुशल कर्मचारियों की कमी भी पैदा हो सकती है।

खर्च

छंटनी और पुनर्गठन पर आया भारी खर्च

कर्मचारियों की छंटनी और पुनर्गठन की प्रक्रिया पर पिछले वित्त वर्ष में करीब 1.8 अरब डॉलर खर्च हुए हैं। यह रकम पिछले वित्त वर्ष के 37.4 करोड़ डॉलर के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार, ओरेकल ने अप्रैल में भी बड़े स्तर पर नौकरी में कटौती की थी, लेकिन उस समय पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई थी। अब वार्षिक रिपोर्ट में पहली बार कंपनी ने इन छंटनियों और उससे जुड़े खर्च का विस्तृत ब्यौरा दिया है।

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रणनीति

AI निवेश की दौड़ में बदल रही है टेक कंपनियों की रणनीति

ओरेकल अकेली कंपनी नहीं है जो AI पर बड़े निवेश के साथ अपने कार्यबल में बदलाव कर रही है। अमेजन और मेटा जैसी कंपनियां भी हाल के महीनों में हजारों कर्मचारियों की छंटनी कर चुकी हैं। पिछले साल दुनियाभर में एक लाख से ज्यादा टेक कर्मचारियों की नौकरियां गई हैं। ओरेकल इस साल डाटा सेंटर और AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम से कम 50 अरब डॉलर (लगभग लगभग 4,800 अरब रुपये) खर्च करने की तैयारी कर रही है।

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