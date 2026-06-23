ओरेकल ने 21,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला

AI की वजह से ओरेकल ने एक साल में 21,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:47 pm Jun 23, 202603:47 pm

क्या है खबर?

दिग्गज टेक कंपनी ओरेकल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते इस्तेमाल के कारण पिछले एक साल में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी की है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, दुनियाभर में ओरेकल के करीब 21,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। 31 मई, 2026 तक कंपनी में करीब 1.41 लाख कर्मचारी थे, जबकि एक साल पहले यह संख्या लगभग 1.62 लाख थी। यानी कंपनी के कुल कार्यबल में करीब 13 प्रतिशत की कमी आई है।